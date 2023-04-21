Москва, 21 апреля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Рейтинг самых «обедневших» миллиардеров из России по итогам 2022 года возглавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Список из 13 имён опубликовал 20 апреля журнал Forbes.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По оценке издания, за год состояния сократились лишь у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе миллиардеры из России потеряли 8,5 миллиарда долларов. Самым обедневшим стал Павел Дуров, за год состояние основателя Telegram сократилось на $3,6 млрд и на 2023 год составляет $11,5 млрд.

На втором месте рейтинга оказался частный инвестор Леонид Богуславский, фондам которого принадлежит доля в 125 IT-компаниях из стран Европы, Америки и Азии. За год состояние Богуславского сократилось на $1,1 млрд.

На третьем месте рейтинга — Дмитрий и Игорь Бухманы, чьим главным активом является разработчик игр Playrix. Бухманы потеряли за год $1,1 млрд каждый, на сегодняшний день совокупное состояние миллиардеров составляет $7 млрд.

Также в список вошли Фархад Ахмедов, Олег Бойко, Пётр Авен и Елена Батурина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве за прошедший год увеличилось число долларовых миллиардеров и возросло их совокупное состояние.