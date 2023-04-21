Токио, 21 апреля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Вопрос о введении запрета на экспорт в Россию практически всех товаров рассматривают страны Большой семёрки (G7). Об этом 21 апреля сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Идея перехода к новому санкционному режиму в отношении России заключается в том, чтобы запретить весь экспорт по умолчанию и сформировать список товаров-исключений, которые будут разрешены к ввозу.

Уточняется, что представители стран G7 ещё обсуждают идею, вполне вероятно, что предложение может быть принято в изменённом виде. В случае, если лидеры стран Большой семёрки поддержат инициативу на саммите, то страны-участницы начнут формировать список исключений и определят, какие товары будут допущены к экспорту в Россию.

Предполагается, что в список товаров-исключений с большой долей вероятности попадут медикаменты, а также сельхозпродукция. При этом министр экономики Японии Ясутоси Нисимура ушёл от ответа на вопрос о новой санкционной политике в отношении России. Нисимура указал, что вопрос касается дипломатических переговоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Евросоюзе пришли к выводу о невозможности дальнейшего расширения санкций против России.