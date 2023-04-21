Суд арестовал экс-полицейского Рыбина за незаконное распространение информации о Дарье Дугиной

Москва, , 05:54 — REGNUM Суд вынес постановление об аресте бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина по обвинению в незаконном распространении информации, связанной с убийством журналистки Дарьи Дугиной, сообщила газета «Коммерсантъ».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие предполагает, что подозреваемый помогал злоумышленникам за денежное вознаграждение получать личные данные граждан. Его также обвиняют в превышении служебного положения.

По информации журналистов, суд пошел на арест Рыбина из-за того, что в материалах уголовного дела упоминается Дугина, сведения о которой попали в руки убийц через экс-полицейского. Дело было возбуждено 11 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство Дарьи Дугиной произошло 20 августа в Подмосковье. Автомобиль журналистки взорвался, когда она ехала с фестиваля «Традиция». Правоохранительные органы объявили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

В убийстве Дугиной обвинили гражданку Украины Наталью Вовк, которая сбежала в Эстонию после совершения преступления. Ей помогал еще один житель Украины — Богдан Цыганенко, который обеспечивал Вовк поддельными документами и автомобильными номерами.