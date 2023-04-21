Обвинения в непредумышленном убийстве сняла с Алека Болдуина прокуратура Нью-Мексико

Нью-Мексико, США, , 05:30 — REGNUM Обвинения в непредумышленном убийстве, предъявленные актеру Алеку Болдуину, сняла прокуратура штата Нью-Мексико. Об этом сообщила 20 апреля телекомпания ABC.

Алек Болдуин Gage Skidmore

Как уточнили адвокаты актёра, они удовлетворены решением о снятии обвинений с Болдуина. Юристы актёра призвали провести тщательное расследование трагедии, произошедшей на съёмочной площадке вестерна Rust («Ржавчина»).

Прокуратура штата Нью-Мексико в начале февраля текущего года предъявила Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс. Женщина погибла на съёмках вестерна Rust. Актёр свою вину не признал.

Трагедия произошла в 2021 году на съёмках кинофильма Rust («Ржавчина»), в котором Болдуин был занят как актёр и как продюсер. Во время съёмки одной из сцен фильма Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. На линии огня оказались оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Режиссёру оказали медицинскую помощь и выписали из больницы спустя несколько часов, оператора врачам спасти не удалось.

Съёмки вестерна были приостановлены. Ожидается, что их продолжат в штате Монтана в ближайшие несколько дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санта-Фе суд огласил первый приговор по уголовному делу об убийстве оператора Галины Хатчинс во время съёмок фильма Rust («Ржавчина»). К шести месяцам условного заключения был приговорён помощник режиссера Дэвид Холлс.