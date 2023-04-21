Полковник Макгрегор: слова главы НАТО Столтенберга о судьбе Украины стали сигналом будущей эскалации

Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу стремления Украины стать членом Североатлантического альянса указывает на дальнейшую эскалацию украинского конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

20 апреля Столтенберг прибыл в Киев. В ходе своего визита он выразил мнение о том, что Украина рано или поздно станет частью этого военного блока. По мнению Макгрегора, слова генсека НАТО являются сигналом того, что Запад не собирается садиться за стол переговоров.

Полковник также отметил, что НАТО даже без членства Украины ведет себя агрессивно по отношению к России и видит в РФ лишь врага. Макгрегор предположил, что такая позиция Североатлантического альянса может привести к обострению украинского конфликта с вступлением в него Польши или Литвы, которые являются членами указанного военного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО превратило Украину в большой военный лагерь для нанесения России военного поражения с последующим расчленением российской территории. 30 марта в Белом доме объявили, что Североатлантический альянс поставит Украине всё, что требуется ВСУ для проведения контрнаступления.

6 апреля газета Financial Times написала о том, что США, Венгрия и Германия выступили против призывов Польши и прибалтийских стран как можно скорее разработать дорожную карту членства Украины в НАТО.