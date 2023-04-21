Вашингтон, 21 апреля, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Лидера КНДР Ким Чен Ына охарактеризовал как очень умного, хитрого и безжалостного человека экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 20 апреля во время своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

Коснувшись в своей речи личности лидера Северной Кореи, Трамп назвал его «очень умным, очень хитрым и очень безжалостным». По мнению экс-главы Белого дома, Ким Чен Ын был рождён умным «генетически», и это помогло северокорейскому лидеру установить контроль над военными, людьми и вообще «всем» в КНДР.

На просьбу ведущих канала дать характеристику Ким Чен Ыну одним словом, Трамп назвал лидера Северной Кореи «интересным» человеком.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп предвидит разрушение экономики страны и национальной валюты.