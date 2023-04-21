Москва, 21 апреля, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом российский лидер заявил 20 апреля в ходе заседания совета по развитию местного самоуправления, проходившего в режиме видеоконференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе мероприятия Путин спросил Пушилина, как тот видит работу в рамках темы встречи. Врио главы ДНР ответил, что республика девять лет шла по «несколько иному пути», чем другие регионы РФ, и крайне заинтересована в том, чтобы перенять их опыт.

Он также отметил, что есть российские субъекты, демонтирующие яркие примеры. В свою очередь Путин заявил, что у ДНР несопоставимо больше проблем, чем у остальных регионов, воссоединившихся с Россией.

Кроме того, президент подчеркнул, что он и Пушилин продолжат работать по решению соответствующих задач.

«Ну, мы с вами в контакте постоянном. Будем согласовывать и корректировать наши совместные действия, в том числе по этому направлению», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Денис Пушилин заявил, что Владимир Путин в мельчайших подробностях знает об обстановке в Донбассе, и иногда погружён в ситуацию «даже глубже, чем он может себе представить».

Вечером 18 марта президент России посетил Мариуполь (ДНР). После поездки главы государства Денис Пушилин признался, что приезд Путина стал для него неожиданностью.