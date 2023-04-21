Глава МИД России Лавров завершил турне по странам Латинской Америки

Москва, , 04:36 — REGNUM Турне по странам Латинской Америки завершил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе поездки глава российского внешнеполитического ведомства посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. В каждой стране Лавров провёл переговоры с главами МИД и лидерами государств.

Как пояснил исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь беседе с РИА Новости, у турне главы МИД России есть несколько целей.

«Первая цель — демонстрация нашего присутствия в Латинской Америке. Несмотря на противодействие и сложные взаимоотношения с коллективным Западом, давление со стороны Вашингтона, это было очень важно продемонстрировать», — указал эксперт.

Страны для визитов Лаврова были выбраны не случайно: Венесуэла, Куба и Никарагуа являются давними традиционными союзниками России, с которыми уже выстроены прочные торгово-экономические и политические связи. Бразилия тоже очень важная для России страна, её президент Лула да Силва активно продвигает страну в дипломатической сфере, выдвигая важные инициативы, в том числе по мирному решению украинского конфликта.

По словам Розенталя, Москве необходимо скоординировать с четырьмя латиноамериканскими странами свою позицию и выработать общие подходы к ключевым вопросам. Также будут обсуждаться новые формы взаимодействия в разных сферах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил глава МИД России Лавров, у Москвы и Вашингтона сейчас нет особых отношений, все контакты между сторонами происходят по необходимости.