Санкт-Петербург, 21 апреля, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Следственный комитет организовал процессуальную проверку после сообщений о том, что в столовой одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга нашли червяка в салате, 20 апреля сообщили в пресс-службе городского управления СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Для проверки сведений, изложенных в средствах массовой информации, незамедлительно организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении.

Ранее интернет-газета «Фонтанка» написала о том, что родители учащихся школы №575 Санкт-Петербурга нашли червяка в детских обедах из столовой учреждения. Автор обращения — мать одного из детей — представила видеозапись с тарелкой с едой, на которой можно заметить живого червяка.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года ученик гимназии № 85 Петроградского района Санкт-Петербурга оказался в больнице с кишечной инфекцией после обеда в школьной столовой.

После инцидента Роспотребнадзор организовал проверку, в ходе которой были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении уборки и дезинфекции, а также ряд других нарушений.