Мэр Белгорода Демидов назвал срок восстановления движения на месте взрыва в городе

Белгород, , 04:11 — REGNUM Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина на месте взрыва в Белгороде планируется восстановить к утру. Об этом 21 апреля сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

Воронка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Движение по улицам Ватутина-Губкина на месте ЧП планируем восстановить к утру. Ждем заключения оперативных служб, которые обследуют территорию», —указал глава Белгорода.

Демидов уточнил, что сейчас с места ЧП вывозится мусор, а сотрудники дорожной службы и Белгорблагоустройства ждут, когда можно будет приступить к восстановительным работам, которые мэр обещал завершить в кратчайшие сроки.

Кроме того, Демидов отметил, что эксперты обследуют конструкции пострадавшего при взрыве многоэтажного дома на улице Шаландина, а всех желающих жильцов разместили в гостинице.

Глава Белгорода отметил, что пока восстановительные работы не будут завершены полностью, движение по проспекту Ватутина в направлении к центру города будет односторонним. Для автомобилистов, по словам Демидова, из центра города будут предусмотрены пути объезда через улицу Королёва на улицу Шаландина и Губкина.

Также Демидов подтвердил информацию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, что в результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них была госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой, её состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Вторая женщина от госпитализации отказалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в Белгороде, в результате которого на перекрёстке улиц Ватутина и Гладкова образовалась воронка радиусом 20 метров.