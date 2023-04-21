EuObserver: Польша и прибалтийские страны призывали ЕС отключить Газпромбанк от системы SWIFT

Варшава, , 04:05 — REGNUM Польша и прибалтийские республики просят внести в новый пакет санкций ЕС в адрес России заморозку активов Газпромбанка или его отключение от системы международных межбанковских платежей SWIFT, сообщает издание EuObserver со ссылкой на текст соответствующих предложений этих стран.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авторы идеи утверждают, что блокировка доступа банка к SWIFT «является приоритетом и носит символическую важность». Журналисты отмечают, что, если Газпромбанк всё же отключат от указанной системы, то Европе придётся переводить платежи за газ альтернативными способами.

В публикации подчеркивается, что в таком случае для переводов необходимо будет использовать российскую или китайскую межбанковские системы. Польша и прибалтийские республики также выступают за то, чтобы требование о заморозке активов распространилось на максимально возможный список российских банков и финансовых учреждений.

Кроме того, они призывают ввести санкции на российский алюминий и весь импортируемый из России газ. Помимо этого, указанные страны требуют от ЕС закрыть свои порты для иностранных судов, работающих с компаниями из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля агентство Reuters написало о том, что Польша предложила новый пакет антироссийских санкций, включающих запрет импорта нефти из России по северному участку нефтепровода «Дружба», который идет в Германию. Варшава также призвала прекратить импорт из РФ алмазов, природного газа и технологий ядерной энергетики.