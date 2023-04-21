Сигнал воздушной тревоги второй раз за ночь прозвучал на севере и западе Украины

Киев, , 03:44 — REGNUM Воздушная тревога объявлена второй раз за ночь в девятирегионах на западе и севере Украины. Об этом 21 апреля свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Киевской Черниговской и Сумской областях Украины.

В 00:37 мск сигнал тревоги прозвучал в Киеве и Киевской области, в Сумской, Тернопольской, Львовской, и Хмельницкой областях воздушная тревога была объявлена почти одновременно в 02:26 мск. В Винницкой области сирена прозвучала в 01:52 мск, а в Житомирской — еще в 00:49 мск. В 03:32 мск объявили воздушную тревогу в Полтавской области. При этом в Черниговской области режим воздушной тревоги был объявлен практически сразу после полуночи — в 00:08 мск и с того момента не отменялся.

По данным украинских СМИ, практически во всех регионах с действующим режимом воздушной тревоги слышны взрывы и зафиксированы полёты БПЛА.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в связи с взлётом самолёта МиГ-31К ВКС России, оснащённого гиперзвуковой ракетой «Кинжал», с аэродрома «Саваслейка» в Нижегородской области.