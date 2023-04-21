Минцифры РФ оценит изменение цен на услуги связи из-за отмены льготного подключения к электросетям

Москва, , 03:28 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведет анализ по поводу возможного подорожания услуг связи из-за роста стоимости подключения объектов связи к электросетям, 20 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотовая антенна

Ведомство также подтвердило факт получения письма от крупнейших операторов связи, которые выразили беспокойство по поводу увлечения своих затрат на фоне отмены льготного подключения к электросетям. По информации компаний речь идет о многократном росте издержек.

В сообщении также отмечается, что бездействие угрожает дальнейшим повышением цен.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2022 года стало известно, что российские сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов