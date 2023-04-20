Белгород, 21 апреля, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Видеозапись с улицы в Белгороде, где 20 апреля прогремел мощный взрыв, появилась в Telegram-канале Shot. Кадры снял один из очевидцев произошедшего.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Место взрыва

Мужчина в ходе съемки также прокомментировал увиденное им.

«Тут просто нету пол-улицы… Метра под три, наверное, бордюры валяются… Треш!» — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Белгорода Валентин Демидов написал, что при взрыве в центре города получили повреждения несколько квартир многоэтажного дома и несколько автомобилей. Кроме того, после на перекрёстке улиц Ватутина и Гладкова образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков позже сообщил, что в результате происшествия в Белгороде пострадали две женщины. Он отметил, что местные власти создали информационный штаб по сбору данных о случившемся. Помимо этого, всем жителям поврежденных квартир предложили временно разместиться в гостинице. На месте происшествия работают и сотрудники МЧС, и следователи.