В Канаде неизвестный вандал облил красной краской ограждение посольства России

Оттава, , 02:18 — REGNUM Ограждение посольства России облил красной краской неизвестный злоумышленник в Оттаве. Об этом 20 апреля сообщил глава российской дипмиссии в Канаде Олег Степанов в беседе с РИА Новости.

Оттава (сс) Tony Webster

Российский дипломат уточнил, что неизвестный злоумышленник совершил акт вандализма в 23:10 по местному времени 17 апреля. На место происшествия сотрудники посольства вызвали полицию.

«Через какое-то время полиция, действительно, приехала. Надо отдать должное, что они отреагировали, но, разумеется, злодей успел убежать. Они никого не смогли задержать и просто глубокомысленно осмотрели облитую красной краской нашу собственность», — отметил Степанов.

Посольство уже обратилось в полицию с требованием найти злоумышленника, правоохранителям были переданы записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, в МИД Канады была передана официальная нота с требованием обеспечить безопасность дипломатического представительства России в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

«Реакции не было и не будет. Мы не ожидаем, потому что политика кабинета (премьер-министра) Джастина Трюдо — совершенно недружественная, и даже по такому сюжету, который затрагивает исключительно работу посольств, то есть вовне наших политических разногласий, просто техническую работу посольств, они никогда ничего нам положительного не делают», — указал российский дипломат.

Это не первый случай вандализма, произошедший с российским посольством в Оттаве. Так, в ночь с 11 на 12 сентября 2022 неустановленный злоумышленник кинул на территорию дипмиссии бутылку с зажигательной смесью. До этого были и другие случаи забрасывания посторонних предметов на территорию посольства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство России в Оттаве выдвинуло обвинение в адрес правительства Канады в связи с отсутствием должной реакции на угрозы, поступающие с начала года в адрес российских дипломатов и их семей.