Вашингтон, 21 апреля, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины якобы вынашивало планы по проведению скрытых атак на российские военные объекты на территории Сирии, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Планированием соответствующих операций занималось Главное управление разведки (ГУР). В статье сказано, что ведомство приступило к этой работе минувшей зимой.

Вместе с тем отмечается, что указанную деятельность позже приостановили по приказу президента Украины Владимира Зеленского. В ГУР предполагали, что удар по объектам Сирии заставит Россию перебросить в арабскую республику часть своих сил, которые находятся в зоне специальной военной операции.

При этом атаки должны были совершаться с применением беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, украинские разведчики рассматривали возможность привлечения к участию в нападениях боевиков из группировки «Сил демократической Сирии», отряды которой в основном состоят из курдов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Министерство обороны России распространило информацию о том, что ВСУ намеревались провести массированную атаку беспилотников на объекты в Крыму, но попытку нападения удалось предотвратить.