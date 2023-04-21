Переполох в Киеве вызвал метеорный поток Лириды
Москва, 21 апреля 2023, 01:58 — REGNUM Причиной переполоха в Киеве стал метеорный поток Лириды, который ещё не достиг своего пикая. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба Московского планетария.
«С 14 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 22–23 апреля 2023 года. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час», — уточняется в сообщении.
Лириды образованы кометой C/1861 G1 Тэтчер. Точка на небосклоне, откуда визуально вылетают метеоры, называется радиант и она расположена на границе созвездий Лиры и Геркулеса, ближе к Лире, этим и обусловлено название метеорного потока. При отсутствии облачности яркие метеоры Лирид можно наблюдать всю ночь.
Самое раннее упоминание о Лиридах найдено в Китае в в VII веке до нашей эры, а в США записи астрономов от 20 апреля 1803 года говорят, что тогда можно было наблюдать до 700 «падающих звёзд» в час над восточным побережьем США.
Астрономы утверждают, что, вероятнее всего, яркая вспышка в небе над Киевом, которую очевидцы наблюдали вечером 19 апреля, вызвана падением метеора Лирид. В Космическом агентстве Украины также склоняются именно к этой версии происхождения вспышки над украинской столицей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что как предположило Космическое агентство Украины, вспышка в небе над Киевом, вероятно, вызвана вхождением космического тела в плотные слои атмосферы.