Астрономы рассказали о метеорном потоке Лириды, вызвавшем переполох в Киеве

Москва, , 01:58 — REGNUM Причиной переполоха в Киеве стал метеорный поток Лириды, который ещё не достиг своего пикая. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба Московского планетария.

Метеор Migebuff

«С 14 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 22–23 апреля 2023 года. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час», — уточняется в сообщении.

Лириды образованы кометой C/1861 G1 Тэтчер. Точка на небосклоне, откуда визуально вылетают метеоры, называется радиант и она расположена на границе созвездий Лиры и Геркулеса, ближе к Лире, этим и обусловлено название метеорного потока. При отсутствии облачности яркие метеоры Лирид можно наблюдать всю ночь.

Самое раннее упоминание о Лиридах найдено в Китае в в VII веке до нашей эры, а в США записи астрономов от 20 апреля 1803 года говорят, что тогда можно было наблюдать до 700 «падающих звёзд» в час над восточным побережьем США.

Астрономы утверждают, что, вероятнее всего, яркая вспышка в небе над Киевом, которую очевидцы наблюдали вечером 19 апреля, вызвана падением метеора Лирид. В Космическом агентстве Украины также склоняются именно к этой версии происхождения вспышки над украинской столицей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как предположило Космическое агентство Украины, вспышка в небе над Киевом, вероятно, вызвана вхождением космического тела в плотные слои атмосферы.