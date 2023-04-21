Лидер Колумбии Петро отказался передавать вооружение Украине, несмотря на давление США

Богота, , 01:35 — REGNUM Вооружение Украине по-прежнему отказывается передавать Колумбия. Об этом 20 апреля заявил колумбийский президент Густаво Петро после переговоров с американским лидером Джозефом Байденом в Белом доме, отвечая на вопросы ТАСС.

Густаво Петро Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В начале текущего года президент Колумбии рассказал о переговорах с Вашингтоном, в ходе которых обсуждалась передача Киеву вооружения российского и советского производства, в первую очередь, вертолётов. Петро отметил, что Колумбия не рассматривает это предложение США.

На вопрос о том, какова позиция правительства Колумбии сейчас и обсуждалась ли тема передачи вооружения с Байденом в этот раз, Петро указал, что его позиция осталась неизменной.

«Позиция нынешнего правительства заключается в том, что вооружения не будут использоваться на войне. Они не будут отправлены на Украину, они не будут отправлены в Россию», — пояснил Петро.

Как уточнил глава Колумбии, вооружение, о котором идёт речь, включая вертолёты, приобреталось предыдущим правительством страны у России. Петро подчеркнул, что все находящиеся в распоряжении Колумбии вооружения не будут направлены на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что латиноамериканские страны не поддерживают призывы западных стран об отправке оружия Киеву.