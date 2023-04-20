Вашингтон, 21 апреля, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Недавний визит в Китай главы Франции Эммануэля Макрона стал одной из тем его переговоров с президентом США Джо Байденом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Сергей Корсун ИА REGNUM Макрон, Байден и Си Цзиньпин

Кроме того, участники разговора обсудили вооружённый конфликт между Россией и Украиной, а также подтвердили приверженность своих стран дальнейшей поддержке украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, поездка Эммануэля Макрона в Китай длилась с 5 по 7 апреля. Французский президент прибыл в Пекин вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и провел там переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Беседа касалась ситуации вокруг Украины.

18 апреля агентство Bloomberg написало о том, что Макрон собирается обратиться к КНР с планом, призванным разрешить украинский конфликт дипломатическим путём.