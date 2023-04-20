Киев, 21 апреля, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги прозвучал на всей территории Украины. Об этом 21 апреля свидетельствуют данные онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в 00:08 мск, сначала в Кировоградской и Полтавской областях, а затем и в остальных украинских регионах. Кроме того, режим воздушной тревоги действует и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

Украинские СМИ уточняют, что причина воздушной тревоги — взлёт МиГ-31К ВКС России, оснащённого гиперзвуковой ракетой «Кинжал», с аэродрома «Саваслейка» в Нижегородской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в Киеве, перед объявлением которой в небе над городом наблюдалась яркая вспышка.