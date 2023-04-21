Минобороны России: над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34

Москва, , 00:17 — REGNUM Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел при полете российского истребителя-бомбардировщика Су-34 над Белгородом, 20 апреля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Су-34 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия несколько жилых строений получили повреждения. При этом жертв удалось избежать. По факту инцидента проводят расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распространил информацию о том, что в центре Белгорода произошёл мощный взрыв, после которого на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина образовалась воронка радиусом около 20 метров.

Мэр города Валентин Демидов уточнил, что при взрыве оказались повреждены несколько квартир многокоэтажного дома и несколько автомобилей.