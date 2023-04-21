Украина, как известно, намерена вступить в Евросоюз. А Брюссель давал ей всяческие ангажементы на сей счет. И вот теперь выясняется, что на востоке от Евросоюза находится государство, которое потенциально — разумеется, после прекращения военных действий — может стать мощнейшим игроком на европейском аграрном рынке. Но такого игрока на этом рынке, получается, особенно не ждут.

Георгий Бовт, , 09:31 — REGNUM В отношениях между Украиной и ее европейскими союзниками прошла трещина там, где еще недавно ее никто не ждал. В области поставок украинского продовольствия и зерна на европейский рынок.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

«Держать строй!»

Первой выступила Польша, приостановив импорт украинского продовольствия под давлением местных фермеров, которые недовольны конкуренцией со стороны более дешевой продукции. В этой стране скоро предстоят выборы, и правящая партия «Право и справедливость» не хочет терять голоса сельских жителей.

Вслед за Польшей о приостановке сельскохозяйственного импорта с Украины объявили Венгрия и Болгария. В Болгарии среди фермеров сильное недовольство, поскольку они не могут сбыть прошлогодний урожай подсолнечника на фоне двадцатикратного увеличения ввоза с Украины.

Словакия тоже остановила импорт, но сделала это более лукавым образом, заявив, что в украинской продукции слишком высокое содержание пестицидов.

Румыния уже стояла на грани решения по приостановке импорта с Украины, когда в дело вмешалась Еврокомиссия, выступив по сути с гневным окриком «Держать строй!». В том смысле, что односторонние действия стран — членов Союза недопустимы и надо принять какое-то общее решение. А иначе, мол, все наши разногласия только на руку «этим русским».

Режим наибольшего благоприятствования в поставках сельскохозяйственной продукции с Украины был принят Евросоюзом в мае прошлого года. Тогда в знак антироссийской солидарности были отменены все ограничения, тарифы и квоты на аграрную продукцию Украины, что дало ей большие преимущества.

Такое решение принималось на фоне многочисленных тогда алармистских заявлений, в том числе со стороны ООН и ее Продовольственной программы, о том, что из-за военного конфликта на Украине планете грозит чуть ли не голод.

Эти заявления стали, в свою очередь, основой для заключения известной зерновой сделки об облегчении вывоза украинского зерна из черноморских портов в пакете с аналогичными мерами относительно зерна из России, а также минеральных удобрений.

Однако льготы со стороны ЕС касались не только зерна, но и всей сельскохозяйственной продукции с Украины, которая в значительной степени и хлынула на европейский рынок.

Церемония подписания соглашения об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов c Украины © Shadati/XinHua/Global Look Press

И, например, теперь Венгрия и Польша до середины лета ввели запрет на импорт с Украины не только всех зерновых, но и молочных продуктов, сахара, фруктов и овощей, а также мяса.

Теперь Еврокомиссия, чтобы «держать строй» (а это вообще ее главная задача, как она ее видит), готовит целый ряд экстренных мер.

При том что, объективно говоря, если абстрагироваться от интересов фермеров как избирателей и вообще мощного европейского аграрного лобби, приток украинского продовольствия на европейский рынок на руку европейским потребителям, поскольку сдерживает так досаждающую этому потребителю продовольственную инфляцию.

Дабы поддержать видимость единой европейской политики, Еврокомиссия теперь вынуждена выдавать «за свои» меры, которые она вовсе раньше не готовила. Предполагается-таки согласиться с действиями стран, уже наложивших ограничения, а также распространить этот запрет на Румынию — до середины лета.

Это призвано помочь тамошним фермерам и охладить политические страсти. Эти страны также получат 100 млн евро из фондов ЕС, чтобы компенсировать недовольство фермеров. При том что в марте еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский уже выделил 29,5 млн евро Польше, 16,75 млн евро Болгарии и 10 млн евро Румынии на поддержку сельского хозяйства.

Также Брюссель организует «конвои грузовиков», поездов и барж для перевозки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в нуждающиеся страны. Это будет дороже (в том числе по Дунаю), чем морская перевозка по Чёрному морю. И пока неясно, как и кто будет за это платить.

Испания пыталась было по собственной инициативе субсидировать железнодорожные перевозки украинского зерна через Европу, но выяснилось, что импортировать его морем из Латинской Америки намного дешевле.

Акция протеста фермеров в польском Щецине против импорта украинского зерна © EPA/Marcin Bielecki/ТАСС

Цена вопроса

Есть предложения, чтобы Брюссель сам централизованно покупал зерно и отправлял его в третьи страны. Парадоксальным образом европейцам нынче «аукнулось» известное замечание Путина, когда он уличал западные страны в том, что значительная часть украинского продовольствия пошла вовсе не в бедные и нуждающиеся страны, а туда, где никто не голодает.

Впрочем, по данным ЕС, по состоянию на март 2023 года в рамках «Черноморской зерновой инициативы» (той самой вышеупомянутой «сделки») было экспортировано более 23 миллионов тонн зерна и других продуктов питания. Примерно в таком объеме невывезенные запасы украинского зерна и оценивались летом прошлого года. Но, повторим, европейских фермеров беспокоит не только украинское зерно.

Также на ситуации сказались и другие факторы.

Дело в том, что с конца прошлого — начала нынешнего года мировые цены на пшеницу и другую сельскохозяйственную продукцию резко пошли вниз. Сейчас среднемировые цены колеблются между 280 и 285 евро за тонну, тогда как в мае прошлого года (когда и было принято вышеупомянутое решение ЕС по Украине) они достигли 438 евро. То есть они вернулись на тот уровень, на котором были до начала военных действий на Украине.

Скорее всего, угроза всемирного голода из-за исключения Украины, да и России с мирового рынка зерна была, мягко говоря, сильно преувеличена. Либо в силу медийной способности нагонять страхи там, где надо и не надо («ради «кликабельности» новости), либо сугубо по политическим причинам, либо, что еще циничнее, в целях спекуляции на фондовом рынке.

В настоящее время совокупный мировой урожай только пшеницы в сезоне 2022–2023 годов оценивается в 763 млн тонн. На рынке нет совершенно никакого ее дефицита.

И теперь эксперты той же Продовольственной программы ООН оценивают потери на мировом рынке зерновых в первой половине прошлого года из-за только военных действий на Украине примерно в 7 миллионов тонн, что составляет менее одного процента общего мирового объема предложения.

Между тем именно тогда, в начале марта прошлого года, фьючерсы на пшеницу подскочили на 50%, что явилось максимумом за последние 14 лет. Теперь же рынок уже во многом подстроился под изменившиеся обстоятельства, а также перенаправил основные логистические пути.

Уборка пшеницы © Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Судьба «Черноморской инициативы»

Микрокризис в аграрных отношениях между Украиной и Евросоюзом может по-разному сказаться на дальнейшей судьбе зерновой сделки.

Как известно, Россия продлила ее лишь до середины мая, указывая на то, что оговоренные условия в отношении нашей страны не выполняются.

Если не будет подвижек в ближайшее время по этим вопросам — а именно снятия санкций с российских сельхозпроизводителей, производителей минеральных удобрений, перевозчиков зерна, а также Россельхозбанка, — то сделка с нашей стороны продлена не будет.

С одной стороны, Украина, чей экспорт через Европу натолкнулся на неожиданные препятствия, а также ее союзники были бы заинтересованы в продлении зерновой сделки, с тем чтобы пустить сельскохозяйственной экспорт с Украины в южном направлении.

С другой стороны, в свете прояснения ситуации на мировом аграрном рынке в том плане, что она оказалась не такой острой, как пугали в прошлом году, заинтересованность в продлении сделки для некоторых игроков объективно снижается.

Прошлый год оказался для российских аграриев относительно успешным. Даже на фоне фактически неработающей касательно России «Черноморской инициативы» нашей стране удалось без всякой помощи ООН поставить на мировые рынки 23 млн тонн зерновых и 20 млн тонн удобрений. Однако она могла бы экспортировать и все 60 миллионов тонн зерна, его еще много осталось на элеваторах.

На фоне уже состоявшейся отчасти перестройки мирового зернового рынка в случае, если в середине мая Россия объявит о выходе из «Черноморской инициативы», то сама эта инициатива может умереть естественной смертью. До тех пор, пока и если западные союзники Украины не озаботятся «спасением» ее агарного экспорта.

Сухогруз Asl Tia с украинским зерном в проливе Босфор у побережья Стамбула © EPA/ERDEM SAHIN/TASS

Попутно выяснилось еще одно обстоятельство, но уже с прикидкой на будущее. Украина, как известно, намерена вступить в Евросоюз. А Брюссель давал ей всяческие ангажементы на сей счет. Некоторые европейские политики обещали даже ускоренное принятие.

И вот теперь выясняется, что на востоке от Евросоюза находится государство, которое потенциально — разумеется, после прекращения военных действий — может стать мощнейшим игроком на европейском аграрном рынке. Но такого игрока на этом рынке, получается, особенно не ждут. И это при том, что, как было сказано другим политиком по другому случаю, «а ведь еще и толком не начинали».