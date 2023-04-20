Москва, 20 апреля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Украинские войска потерпят такой же разгром, с каким немецкая армия столкнулась при битве за Сталинград, написал 20 апреля в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Так он прокомментировал статью немецкой газеты Die Welt, авторы которой призвали президента Украины Владимира Зеленского не повторять ошибок нацистского диктатора Адольфа Гитлера, совершенных в рамках сражений за этот советский город.

«Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде», — отметил Медведев.

При этом зампредседателя СБ РФ назвал украинского лидера «мелким бандеровцем», которого не стоит сравнивать с фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом — командующим 6-й немецкой армией, взятым в плен советскими войсками под Сталинградом.

Медведев также указал на то, что журналисты из Германии всё же смогли распознать, кем на самом деле является глава Украины.

«Наконец-то поняли, что этот актёр — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер посоветовал президенту Украины как можно скорее покинуть свою страну, чтобы избежать участи Адольфа Гитлера. Кроме того, он добавил, что украинская армия находится в критическом состоянии.