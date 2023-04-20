В Карачаевске задержан подросток, подозреваемый в убийстве десятилетней девочки

Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 23:48 — REGNUM Подросток 16-ти лет был задержан правоохранителями по подозрению в убийстве десятилетней девочки в городе Карачаевске. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Информация о пропаже ребёнка поступила 20 апреля в 14:50 мск от матери девочки, местной жительницы. Женщина рассказала, что её десятилетняя дочь вышла из дома в магазин и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции в 15:30 мск обнаружили тело девочки в одной из квартир первого этажа в том же подъезде, где ребёнок проживал.

В ходе расследования было предварительно установлено, что жилец квартиры, где находилось тело ребёнка, подросток 2007 года рождения оглушил девочку ударом по голове, а затем убил и затащил в квартиру с целью изнасилования. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетней.

Подозреваемый в убийстве ребёнка задержан, с ним проводят следственные действия, он уже дал признательные показания. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места преступления, назначены необходимые экспертизы, идёт опрос родственников подозреваемого и свидетелей.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль региональной прокуратурой.