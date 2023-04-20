Член Конгресса Нортон предложила законопроект об отказе США от ядерного оружия

Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Член Палаты представителей Конгресса США демократ Элеонора Холмс Нортон внесла на рассмотрение в нижней палате американского парламента законопроект с требованием к Белому дому отказаться от ядерного оружия и направить используемые на эти нужды средства на финансирование сферы здравоохранения, а также на борьбу с последствиями климатических изменений. Об этой сообщили в пресс-службе законодателя.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что Нортон выдвигает подобные инициативы с 1994 года. Она вступает за то, чтобы от ядерного оружия отказались не только США, но и остальные ядерные державы.

В сентябре 2017 года в мире представили и открыли для подписания договор о запрете ядерного оружия. При этом государства «ядерного клуба», в который официально входят США, Россия, Британия, Франция и Китай (неофициально — Израиль, Индия, КНДР и Пакистан) отказались от участия в соглашении.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий американскому президенту отдавать приказ о применении ядерного оружия без одобрения парламента Соединенных Штатов.