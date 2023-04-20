Санкт-Петербург, 20 апреля, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Земля с военных мемориалов Донбасса и Ростовской области заложена в основание будущего мемориала «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в Ленинградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Российского военно-исторического общества, в капсулы была собран грунт с памятных мест «Шахта 4-4 БИС», «Не забудем. Не простим» в Луганске, «Непокоренные» в Краснодоне, а также с мемориала «Змиёвская балка» Ростова-на-Дону.

Пресс-служба Ленинградской области Строительство будущего мемориала «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в Ленинградской области. Апрель 2023

Всё это — места массовой казни гражданского населения немецкими оккупационными властями. Как сообщил заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, «развитие этого мемориала будет вестись в направлении создания полноценного музея, который станет центром поисковой работы, исторического поиска. Потому что этот мемориал будет очень трогательный — до разрыва сердца».

Открытие комплекса планируется к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Пресс-служба Ленинградской области Закладывание основания будущего мемориала «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в Ленинградской области. Апрель 2023

Пресс-служба Ленинградской области Закладывание основания будущего мемориала «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в Ленинградской области. Апрель 2023

Пресс-служба Ленинградской области Планирование. Мемориал «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в Ленинградской области. Апрель 2023

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Гатчинском районе Ленобласти в годы войны находились многочисленные лагеря для советских военнопленных, а также концлагеря для мирных жителей, в том числе детей. За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли порядка 80 тыс. пленных, десятки тысяч гражданских лиц. Мемориал жертвам нацистов появится под Гатчиной летом 2023 года вблизи деревни Дони.