Амстердам, 20 апреля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. В отставку вынужден был уйти спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел из-за своих пророссийских высказываний. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена», — сказано в заявлении МИД Нидерландов.

Рон ван Дартел в разное время занимал посты посла Нидерландов в России, Сербии и Польше. В интервью для книги Дилессена о России было включено заявление дипломата, стоившее ему поста.

«Украинцы тоже русские. Мы не должны об этом забывать. Такова реальность», — именно это высказывание Рон ван Дартела вызвало общественный резонанс. Кроме того, дипломат указал, что мировым политикам нельзя недооценивать Россию.

Дипломат был назначен спецпосланником по вопросам бизнеса и восстановления Украины меньше трёх недель назад, но после выхода книги в свет ему пришлось подать в отставку. В правительстве Нидерландов уточнили, что комментарий был сделан задолго до назначения на пост.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британская газета Times удалила со своего сайта интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным. В нём российский дипломат заявил, что Москва получает предложения о посредничестве в урегулировании украинского конфликта от многих государств.