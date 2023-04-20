Берлин, , 22:00 — REGNUM В Германии журнал оказался в центре скандала, опубликовав «первое интервью» с семикратным чемпионом Формулы 1 Михаэлем Шумахером, который с 2013 года находится в коме. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Михаэль Шумахер emperornie

Обложку, обещающую эксклюзивное интервью с Шумахером, опубликовало немецкое издание Die Aktuelle, чем вызвало буру критики. Журнал заявил, что это первое интервью с гонщиком, пообещав: «Никаких скудных, туманных полупредложений от друзей — ответы от него, Михаэля Шумахера, 54 года».

Но после того, как издание вышло в свет, выяснилось, что статья была написана при помощи искусственного интеллекта. Все ответы на вопросы генерировал чат-бот.

«Моя жизнь полностью изменилась после инцидента. Это было ужасное время для моей жены, моих детей и всей семьи», «Я был настолько тяжело ранен, что несколько месяцев пролежал в своего рода искусственной коме, потому что иначе мое тело не смогло бы со всем этим справиться», ― вот некоторые фразы из «интервью».

После такого поступка журналистов семья Шумахеров заявила о намерении обратиться в суд, чтобы наказать издание. По информации ESPN, исковое заявление к журналу и авторам материала уже готовится и в ближайшее время будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, семикратный чемпион мира Формулы 1 Михаэль Шумахер получил серьёзную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах накануне своего 44-летия в конце декабря 2013 года. Гонщик оставался в коме до лета следующего года.

Семья перевела его на домашнее лечение и приняла решение не распространять информацию о состоянии его здоровья.

Известный британский нейрохирург Колин Шифф развеял надежды поклонников на то, что чемпион сможет вернуться к нормальной жизни. Нейрохирург сообщил, что, исходя из имеющейся информации, можно констатировать очень серьёзную травму мозга, после которой он уже не сможет функционировать как мозг здорового человека.