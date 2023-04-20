Российские школьники пожаловались на учебники с текстами русофобского писателя Ерофеева

Москва, , 21:57 — REGNUM Российские старшеклассники пожаловались на одобренные Министерством образования и науки РФ учебники с текстами русофобского писателя Виктора Ерофеева, где россиян называет «слабым» и «вечно жалующимся на всё народом», предлагая брать пример с американцев.

Ученик 10-го класса пожаловался с соцсетях, что старшеклассников обучают написанию сочинений по методическим пособиям, одобренным Министерством образования РФ, где примером правильного текста является произведение проживающего в Берлине писателя Виктора Ерофеева, назвавшего Крым украинской территорией.

«В своём тексте автор называет национальный русский символ — берёзу карликовой уродкой и сетует, что русский народ много жалуется и призывает нас следовать американскому принципу «don’t explain, don’t complain» (не объяснять и не жаловаться)», — возмутился ученик.

Писатель Виктор Ерофеев, после начала СВО уехал из страны, заявив, «Не я уехал из России, а Россия из меня уехала», добавив, что «Россия — это труп по которому, как муравьи» бегает испуганное население.

Виктор Ерофеев известен своими русофобскими высказываниями. Он является автором скандальной книги «Энциклопедия русской души», в которой называет россиян «позорной нацией», которую «надо постоянно бить палками».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный курс по новейшей истории для девятых классов школ включает специальную военную операцию (СВО) и принятие в состав Российской Федерации новых территорий.

В апреле 2023 года Кравцов сообщил, что летом планируется выпуск новых учебников истории для 10–11 классов, в которых ученикам расскажут о причинах начала специальной военной операции России на Украине. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать.