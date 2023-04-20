Эксперты ЭИСИ обсудили перспективы развития системы местного самоуправления

Москва, , 21:41 — REGNUM Глобальные изменения системы местного самоуправления невозможны без проработки кадрового вопроса. Такое мнение высказали эксперты на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Местное самоуправление как неотъемлемая часть публичной власти», который прошёл 20 апреля на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Модератор круглого стола, политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова указала, что эта тема обостряется в преддверии выборов. По её словам, люди часто не понимают, где кончаются полномочия одних депутатов, и где начинаются полномочия других, поэтому особенно важно на банальном уровне объяснять гражданам, чем вообще занимаются местные депутаты, и какие проблемы они могут решать.

«Есть ощущение, что про исполнительную власть люди знают больше, чем про законодательную. Где нет понимания, там нет и вовлечения, поэтому нужно проводить просветительскую работу. Люди ждут от депутатов соответствия духу времени и солидарности. На муниципальных выборах люди ценят реальные дела», — пояснила модератор.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов отметил, что развитие системы местного самоуправления невозможно без грамотной законодательной базы, к ней нельзя подходить точечно, поэтому в профильном комитете Госдумы такая работа осуществляется регулярно.

«Мы формируем современную форму народовластия, дорабатываем полномочия, их финансирование и обеспечение. Повышаем уровень увлечённости граждан вопросами местного значения. Решаем кадровый вопрос и стараемся развивать общественный суверенитет, формировать атмосферу морально здорового общества. Это одна из главных задач местного самоуправления», ― сказал Морозов.

Генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин напомнила, что система местного самоуправления в 90-е годы была фактически разрушена. по её словам, в систему приходили маленькие и большие лоббисты и решали свои проблемы, при этом жители городов от этого ничего не получали.

«Самый ближайший помощник, к которому может на месте обратиться гражданин, по разным причинам не в силах ему помочь. Устранить этот дисбаланс можно было только сделав местное самоуправление частью единой системы публичной власти. Что и сделал в итоге президент», ― указала Линдигрин.

По её словам, в настоящее время выстраивается система финансирования местных полномочий, муниципалитеты эффективнее выполняют свои функции, пересматриваются условия предоставления субсидий и трансфертов.

В ходе дискуссии эксперты отметили, что система местного управления меняется, развивается. Это «на местах» замечают и жители, и сами представители муниципальных властей. При этом чем больше внимания федеральная власть будет уделять проблеме кадрового вопроса «на местах», тем быстрее она будет решаться. На Совете по развитию местного самоуправления уже в ближайшее время планируют создать «школу мэров» по аналогии с эффективной «школой губернаторов».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент России Владимир Путин провёл Совет по развитию местного самоуправления. Глава государства, в частности, указал на необходимость создавать и совершенствовать механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена. Путин поручил провести детальную инвентаризацию всех расходных полномочий, которыми наделены муниципалитеты. На основе объёма выполняемых ими задач, оценить реальную финансовую обеспеченность таких полномочий.