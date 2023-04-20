Путин подписал указ об отставке Усса и назначении Котюкова врио главы Красноярского края

Москва, , 21:30 — REGNUM Президент Росси Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Соответствующий указ главы государства опубликован 20 апреля на сайте Кремля.

Александр Усс Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края

«Постановляю: принять отставку Губернатора Красноярского края Усса по собственному желанию», ― говорится в документе.

Уточняется, что Усс ранее подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Тем же указом указе российский лидер назначил Михаила Котюкова временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края «до вступления в должность лица, избранного главой региона».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Александр Усс заявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. В своём Telegram-канале он пояснил, что решение об этом принял после состоявшейся на днях встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Он добавил, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

В тот день президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу по видеосвязи с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым, которому он предложил возглавить регион. Глава государства также отметил заслуги Александра Усса на посту губернатора Красноярского края.