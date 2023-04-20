«РВ»: бойцы РФ перерезали дорогу жизни ВСУ в Артёмовске и расширяют плацдарм

Артемовск, , 21:03 — REGNUM Российские штурмовые подразделения перерезали «дорогу жизни» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (украинское название ― Бахмут). Об этом 20 апреля со ссылкой на анализ ситуации украинских военных аналитиков сообщил Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что российские подразделения расширяют плацдарм. В лесополосе, примыкающей к трассе О-0506, и у самой трассы идёт тяжёлые бои. В центре города штурмовики взяли под контроль здание гостиницы «Транзит». В районе Элеватора продолжаются стрелковые бои вдоль участков улиц Александры Колпаковой и Весёлая. Также российские военыне ведут наступательные действия на севере серой зоны Бахмута вдоль четырёх улиц.

«На Бахмутском направлении ситуация для ВСУ крайне тяжёлая», ― следует из доклада украинских военных аналитиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штурмовым подразделениям российской армии удалось прорваться к трассе О0506, соединяющей город Артёмовск с укрепрайоном в Часовом Яре. Солдаты ВСУ пытаются препятствовать наступлению, проводя контратаки.

Также, по данным Минобороны, на донецком направлении российские штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артёмовска.

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