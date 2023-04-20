Москва, 20 апреля, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Немецкий концерн Henkel AG заключил соглашение о продаже бизнеса в России. Сумма, за которую его купил консорциум локальных финансовых инвесторов, составит 54 млрд рублей (порядка €600 млн). Об этом сообщила 20 апреля пресс-служба компании, являющейся одним из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии.

(сс) Wiegels Главное здание компании Henkel.

Среди компаний, которые станут владельцами активов Henkel, — Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Пресс-служба также информирует, что заключение сделки завершится в ближайшее время после получения необходимых согласований в госструктурах.

Решение о продаже бизнеса в России руководство Henkel приняло в апреле 2022 года в ответ на начало спецоперации по денацификации Украины. О начале процесса продажи в декабре прошлого года сообщила председатель комитета акционеров и наблюдательного совета компании Симон Бажель-Тра.

Концерн Henkel AG (Германия) известен как производитель товаров бытовой химии таких брендов, как Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite.