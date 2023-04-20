Рим, , 20:42 — REGNUM Футбольному клубу «Ювентус» временно вернут 15 очков, снятые в текущем сезоне Серии A чемпионата Италии — 2022/2023 из-за якобы имеющихся финансовых махинаций. Решение об этом принял комитет спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии (CONI), рассмотрев апелляцию команды. Об этом 20 апреля сообщил телеканал Sky Sport Italy.

Футбольный клуб «Ювентус» (сс) Alex Schmitt

По информации телеканала, по заявлению клуба назначили новое судебное разбирательство, которое проведёт Федеральный апелляционный суд FIGC.

Благодаря принятому решению о возврате 15 очков команда «Ювентус» поднялась в турнирной таблице с седьмого места на третье. Лидером группы является «Наполи», от которого «Ювентус» отстаёт на 16 очков. При этом клубу осталось сыграть восемь матчей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года с футбольной команды «Ювентус» сняли 15 очков после возобновления судебных заседаний по делу о финансовых махинациях в этом клубе. Из-за скандала клуб опустился в турнирной таблице на девятое место.

Команду также наказали ограничениями на футбольную деятельность для 11 сотрудников клуба, срок санкций — от 8 до 30 месяцев. Самые жёсткие ограничения предусмотрены для экс-директора Фабио Паратичи, бывшего исполнительного директора Маурицио Арривабене и занимавшего должность президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.