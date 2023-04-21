Москва, , 13:10 — REGNUM В Реестр крупных спортивных предприятий включили 8 спортивных объектов Москвы. Теперь, по решению президиума правительства российской столицы, они смогут получать льготу по налогу на имущество организаций, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

«Чтобы поддержать крупные площадки в условиях отмены многих международных соревнований и сохранить уникальную инфраструктуру города, в Москве создали Реестр спортивных объектов. Для собственников вошедших в него сооружений налог на имущество организаций снижается в 10 раз», — пояснил Ефимов. Среди объектов, которые вошли в реестр — спорткомплексы, ледовая арена, многофункциональный плавательный центр и футбольные поля. «Их владельцы смогут сэкономить на налоге за 2022 год 184 миллиона рублей», — добавил Ефимов.

В реестр включаются объекты, чья площадь более 8 тысяч квадратных метров, если они входят во Всероссийский реестр объектов спорта. Для включения необходимо подать заявку в Департамент экономической политики и развития города Москвы.