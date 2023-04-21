Москва, 21 апреля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В Реестр крупных спортивных предприятий включили восемь спортивных объектов Москвы. Теперь по решению президиума правительства российской столицы они смогут получать льготу по налогу на имущество организаций, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Чтобы поддержать крупные площадки в условиях отмены многих международных соревнований и сохранить уникальную инфраструктуру города, в Москве создали Реестр спортивных объектов. Для собственников вошедших в него сооружений налог на имущество организаций снижается в 10 раз», — пояснил Ефимов. Среди объектов, которые вошли в реестр, — спорткомплексы, ледовая арена, многофункциональный плавательный центр и футбольные поля. «Их владельцы смогут сэкономить на налоге за 2022 год 184 млн рублей», — добавил Ефимов.

В реестр включаются объекты, чья площадь более 8 тыс. кв. м, если они входят во Всероссийский реестр объектов спорта. Для включения необходимо подать заявку в Департамент экономической политики и развития города Москвы.