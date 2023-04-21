Москва, , 07:23 — REGNUM Московская компания «Амплитек» в этом году зарегистрирует около 20 новых наборов реагентов для лабораторной диагностики. Это расширит ее ассортимент вдвое, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Амплитек» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Медицина — одна из важнейших областей для работы в сфере импортозамещения. Столичные производители сегодня активно работают над созданием новых собственных технологий, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых населению лекарств и изделий медицинского назначения», — подчеркнул он.

Ассортимент компании пополнят удостоверения на комплексные ОРВИ и кишечные панели. Также «Амплитек» разработала решение для автоматизации ПЦР-лабораторий, которое полностью исключает ручной труд в лабораторных процессах.

Владислав Овчинский Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Амплитек» является резидентом столичной биомедицинской площадки «Мосмедпарк», управляемой технопарком «Строгино». На площадке технопарка расположены медицинские и фармацевтические производства, испытательные лаборатории и центры клинических исследований.