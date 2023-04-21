Москва, 21 апреля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Согласно исследованию сети «585*ЗОЛОТОЙ», дополнительные финансовые инструменты (кешбэк, рассрочка и пр.) важны для 60% покупателей. На рынке уже выделилась особая категория потребителей, интересующихся промо именно в рамках мобильных приложений банков.

«585*ЗОЛОТОЙ»

Сопоставление баз предполагает сегментацию клиентов по набору параметров. В итоге информации о клиенте становится больше, и появляется возможность предлагать ему более персонифицированные акции. «585*ЗОЛОТОЙ» с помощью мэтчинга определяет аудиторию, чтобы демонстрировать предложение кешбэка через каналы коммуникаций банков.

Для брендов мэтчинг баз — это в первую очередь увеличение аудитории и снижение затрат на привлечение новых клиентов в три-четыре раза.

Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» воспользовалась методом мэтчинга баз с ведущими российскими банками для своих маркетинговых активностей. После сопоставления баз доля новых клиентов сети выросла на 20%, отметили в пресс-службе «585*ЗОЛОТОЙ».