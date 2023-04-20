Вашингтон, 20 апреля, 2023, 20:24 — ИА Регнум. США следует заставить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы избежать уничтожения Украины. Такое мнение подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса опубликовало издание 19FortyFive.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«Я понимаю, что многие отвергнут это предложение, но США должны оказать давление на Зеленского, чтобы он добивался урегулирования кризиса при помощи переговоров», — заявил Дэвис.

Военный предположил лишь два варианта исхода украинского конфликта: урегулирование путем переговоров или военное поражение ВСУ. И, по мнению Дэвиса, западные лидеры должны довести до президента Украины, что их поддержка закончится к какому-то моменту, и Киеву нужно заключить с Москвой «лучшую сделку, на которую он способен».

Кроме того, эксперт уверен, что границы территории Украины 1991 года не восстановят. Основные контуры такого мира будут основаны на признании того, что новые российские территории и Крым не вернутся под контроль Киева, заключил автор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер считают, что украинскому президенту стоит как можно быстрее перейти к переговорам и урегулировать конфликт, в противном случае его нежелание признать поражение и отказ от диалога с Москвой могут привести к ещё большим территориальным потерям. Рунделл и Гфеллер подчеркнули, что «лучший способ обеспечить выживание жизнеспособного, независимого украинского государства ― это провести переговоры об урегулировании прямо сейчас». Эксперты добавили, что поэтому Киеву нужно уметь признать своё поражение.