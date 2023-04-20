Москва, 20 апреля, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Ограничения на поставки украинского продовольствия в страны ЕС подтверждают оценки России в отношении исполнения зерновой сделки. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

РИА Новости / МИД РФ Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья.

«До сих пор ничего не сделано для выполнения российской части сделки», — подчеркнул Лавров.

По словам российского дипломата, Еврокомиссии вместо выплат компенсаций было бы честнее закупать у Украины зерно и бесплатно поставлять его беднейшим странам.

«Я слышал, что Еврокомиссия предлагает компенсировать убытки, выделяет, по-моему, 100 миллионов евро», — сказал Лавров журналистам, добавив, что честнее было бы покупать дешевое украинское зерно и бесплатно поставлять его беднейшим странам, которые нуждаются в продовольствии.

Как сообщало ИА REGNUM, также 20 апреля в ходе пресс-конференции на Кубе министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал безнадежным курс США на «крестовый поход» против интересов России. По его словам, всем понятно, что США объявили «крестовый поход» против России, избрав в качестве наконечника «киевский нацистский режим».