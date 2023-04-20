Гавана, , 19:59 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Вашингтона сейчас нет особых отношений, все контакты происходят по необходимости. Об этом он сказал 20 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас сейчас каких-то особых отношений нет. Мы только по необходимости обсуждаем проблемы, которые возникают в деятельности наших посольств, ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, в качестве страны — хозяйки Организации Объединенных Наций», — сказал Лавров.

ИА REGNUM сообщало, Лавров назвал безнадёжным курс США на «крестовый поход» против интересов России, в котором Вашингтон «избрал в качестве наконечника, такого боевого, киевский нацистский режим, накачивая его все новыми системами вооружения»

Глава МИД России находится на Кубе с рабочим визитом в рамках латиноамериканского турне, стартовавшего 17 апреля. Руководитель дипломатического ведомства до этого посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. В каждой стране Лавров провёл переговоры со своими коллегами и с лидерами государств.