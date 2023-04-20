Тверь, , 19:53 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей поездки в Краснохолмский муниципальный округ сегодня, 20 апреля, провел совещание о ходе газификации Тверской области. Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Совещание о ходе газификации Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

Как отметили в пресс-службе правительства Тверской области, первоочередная задача — газификация ранее негазифицированных муниципалитетов юго-запада и северо-востока региона. Так, в прошлом году газ пришел в Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа. В частности, для газоснабжения Краснохолмского округа от ГРС «Бежецк» до города Красный Холм был построен межпоселковый газопровод протяженностью 50,9 км, а также 55,9 км внутрипоселковых газовых сетей. Предоставлена возможность газификации порядка 2347 домовладений, перевода на природный газ 48 котельных.

«По всем остальным муниципальным образованиям работа также идёт. Кроме того, для повышения эффективности теплоснабжения необходимо предусмотреть возможность установки в наших городах не крупных котельных, а так называемых квартальных, рядом со зданиями. Это позволит сократить расходы на подачу тепла и горячей воды. Мы должны максимально прийти к системе, когда у каждого социального учреждения будет своя небольшая котельная», — отметил Игорь Руденя.

Программа газификации в тверском регионе реализуется в соответствии с утверждёнными планами. На этой неделе на заседании правительства Тверской области поставлены задачи на 2023 и 2024 годы. В этот период будет газифицировано 25 населенных пунктов — в целом это почти 7500 квартир и домовладений. Будет введено 388 км межпоселковых и газораспределительных сетей, уровень газификации области повысится до 73%. До конца 2026 года в рамках программы условия для подключения к сетям газоснабжения будут созданы во всех муниципальных образованиях региона.

На совещании рассмотрен также ход бесплатной догазификации домовладений в Тверской области. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что теперь для граждан данная программа будет действовать на постоянной основе. На сегодняшний день заключено 10 333 договора с собственниками на осуществление мероприятий по догазификации. Исполнено до границ участков 7949 договоров, в том числе выполнено 2990 подключений к газовым сетям.

Для снижения финансовой нагрузки при проводке газовых сетей по участку и внутри дома для ряда категорий жителей действуют региональные меры поддержки. Среди льготных категорий — инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветераны боевых действий, включая участников специальной военной операции; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом. Размер субсидий для данных жителей составляет до 100 тыс. рублей. По решению губернатора многодетные семьи региона могут получить финансовую помощь в размере до 300 тыс. рублей.

Игорь Руденя поставил задачу увеличить размер поддержки участников специальной военной операции и разработать для этой категории граждан отдельный проект по догазификации домовладений. Как отметил глава региона, для участников СВО должна быть создана удобная и гибкая система, чтобы подключение домов к газу проводилось в кратчайшие сроки.