Москва, 20 апреля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал безнадежным курс США на «крестовый поход» против интересов России. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Все понимают, что американцы объявили «крестовый поход» против Российской Федерации, против ее законных интересов, против русской культуры, русских традиций, избрав в качестве наконечника, такого боевого, киевский нацистский режим, накачивая его все новыми системами вооружения», — сказал Лавров.

Глава МИД России добавил, что должно быть всем понятно, что это безнадежный курс.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу. Страна станет конечным пунктом латиноамериканского турне Лаврова, которое стартовало 17 апреля. В рамках турне глава дипломатического ведомства России посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. В каждой стране Лавров провёл переговоры со своими коллегами и лидерами государств.