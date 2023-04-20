Гавана, 20 апреля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2023 года. Об этом 20 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«В первой половине июня на заседании Евразийского межправительственного совета на уровне председателей правительств премьер-министр Кубы примет участие в качестве наблюдателя. Затем он же направится в Санкт-Петербург для участия в Петербурсгском международном экономическом форуме», — сказал глава российского МИД.

Как передавало ИА REGNUM, 20 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу.

Куба станет конечным пунктом латиноамериканского турне Лаврова, которое стартовало 17 апреля. В рамках турне глава дипломатического ведомства России посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. В каждой стране Лавров провёл переговоры со своими коллегами и с лидерами государств.