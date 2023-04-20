Лавров анонсировал участие премьер-министра Кубы в ПМЭФ-2023
Лавров анонсировал участие премьер-министра Кубы Марреро в ПМЭФ-2023
Гавана, 20 апреля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2023 года. Об этом 20 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В первой половине июня на заседании Евразийского межправительственного совета на уровне председателей правительств премьер-министр Кубы примет участие в качестве наблюдателя. Затем он же направится в Санкт-Петербург для участия в Петербурсгском международном экономическом форуме», — сказал глава российского МИД.
Как передавало ИА REGNUM, 20 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу.
Куба станет конечным пунктом латиноамериканского турне Лаврова, которое стартовало 17 апреля. В рамках турне глава дипломатического ведомства России посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. В каждой стране Лавров провёл переговоры со своими коллегами и с лидерами государств.