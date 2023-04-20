Украина не направляла уведомление о разрыве договора об аренде земли с посольством России

Москва, , 19:40 — REGNUM Украинская сторона не направила уведомление о разрыве договора об аренде земли с российским посольством в Киеве, сообщили РИА Новости.

Источник агентства рассказал, что для разрыва договора об аренде земли с посольством России в Киеве нужно уведомление российской стороны. Также договор аренды не касается здания посольства РФ в Киеве и построек, которые на ней находятся. Они — собственность Москвы, уточнили в агентстве.

«Горсовет Киева не может «разорвать» договор аренды одномоментно», — отмечается в материале.

В тексте говорится, что, если Киев решит национализировать здание российской дипмиссии, то автоматически лишится права собственности на недвижимость в России.

«Ответ Москвы в этом случае на подобного рода недружественные шаги против дипсобственности в Киеве будет адекватным, по принципу взаимности», — уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, городской совет Киева 20 апреля расторг договор об аренде земельного участка, на котором находится посольство России. Мэр города Виталий Кличко заявил, что горсовет обратился в кабинет министров Украины относительно возвращения имущества «дипучреждения» в собственность украинского государства. Расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, предложила президентская партия «Слуга народа». Депутаты этой же фракции предложили правительству Украины национализировать здание диппредставительства.