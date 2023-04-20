Глава фонда «Защитники Отечества» Цивилева оценила закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Москва, , 19:49 — REGNUM Оперативное принятие Госдумой закона о статусе ветерана боевых действий для защитников Донбасса ― это пример эффективной работы фонда «Защитники Отечества» и самих законодателей. Такое мнение, комментируя принятый документ, высказала председатель фонда Анна Цивилева.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Закон был принят оперативно и без проволочек, как и должно быть в таких случаях. Это пример эффективной работы фонда «Защитники Отечества» и законодателей, о которой я говорила ранее», ― подчеркнула Цивилева, слова которой приводятся в Telegram-канале фонда.

Председатель «защитников Отечества» указала, что самое главное — это социальные гарантии и льготы, которыми смогут воспользоваться люди, которым это нужно.

«Наш фонд обязательно поддержит каждого из них», ― отметила Цивилева.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума на пленарном заседании 20 апреля сразу во втором и третьем чтениях одобрила поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, заключившим контракт с организацией, которая содействует выполнению задач Вооружённых сил России в ходе спецоперации.

В законопроекте также предлагается наделить статусом ветерана лиц, с 11 мая 2014 года по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР принимавших участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР или Народной милиции ЛНР и в составе соответствующих воинских формирований и органов.

Документ внесла на голосование группа депутатов Госдумы и сенаторов, поправки вносятся в закон «О ветеранах».

3 апреля президент РФ Владимир Путин пописал указ о создании Фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года подписал. Как пояснила руководитель проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова, этот фонд даст возможность решать проблемы ветеранов СВО системно на государственном уровне.

Председателем Фонда «Защитники Отечества» назначена Анна Цивилева, главой совета фонда стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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