В Карачаево-Черкесии по делу об убийстве десятилетней девочки задержан 15-летний подросток

Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 19:31 — REGNUM Правоохранительные органы задержали 15-летнего подозреваемого в убийстве девочки в Карачаевске Карачаево-Черкесской республики. Он признался в преступлении. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Подозреваемый ударил девочку тупым предметом по голове, после чего перерезал горло», — говорится в сообщении телеканала.

По информации источника, родители отпустили 10-летнюю дочь в магазин за мороженым, в этот момент на неё было совершено нападение.

Правоохранители выясняют причины и мотивы преступления. По данным республиканского управления МВД, сотрудники МОМВД России «Карачаевский» совместно со следователями и криминалистами СК работают на месте убийства малолетней девочки в Карачаевске.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление лица, причастного к совершению особо тяжкого преступлении», — сообщила пресс-служба МВД.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Карачаевске убили 10-летнюю девочку. Согласно полученной информации, девочка ненадолго вышла из дома в районе 13:00, но так и не вернулась. Родители забили тревогу. После непродолжительных поисков тело ребёнка нашли в подъезде.