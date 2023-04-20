Минобороны России заявило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота

Москва, , 19:18 — REGNUM В Минобороны России сообщили о завершении проверки готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), а также части ВКС России и подразделений обеспечения. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Корабли ТОФ. РФ Cesare

«Внезапная проверка ТОФ подтвердила высокую готовность войск и сил к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлении», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что в ходе внезапной проверки ТОФ отработано отражение высадки противника на Южные Кирилы и Сахалин. Также при проверке стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 авиации ВКС имитировали удары по группам кораблей условного противника в центральной части Тихого океана.

«Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям», — отметили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что все привлекаемые к внезапной проверке войска Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации.

Внезапная проверка ТОФ началась с 14 апреля. В ней приняли участие свыше 25 тысяч военнослужащих, задействовали 167 боевых кораблей и судов обеспечения, включая 12 подлодок, а также 89 самолётов и вертолётов.