Берн, , 19:06 — REGNUM Российское посольство в Швейцарии отвергло обвинения в угрозах журналистам. По словам представителя дипмиссии, там лишь напомнили о действующих в Швейцарии и России законах об оправдании терроризма. Об этом 20 апреля сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.

Берн, Швейцария (сс) chensiyuan

«Хотим подчеркнуть, что комментарий посольства не содержал личных угроз в адрес журналиста И. Мейнсена. Посольство напомнило журналистам NZZ что они живут в правовом государстве и должны ориентироваться на его юридические нормы, которые в том числе запрещают поддержку террористической деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Швейцарии вызвал посла России в стране Сергея Гармонина после публикации российской дипмиссии о корреспонденте местной газеты.

На сайте российской дипмиссии 20 апреля появилось заявление, в котором выражалось сожаление по поводу статьи, опубликованной 8 апреля венским корреспондентом NZZ по фамилии Мейнссен.

В сообщении отмечалось, что указанный корреспондент написал статью о деятельности террористов в Мелитополе в явно сочувствующем к преступникам тоне. При этом в посольстве напомнили, что в России оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию.