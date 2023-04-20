Военный эксперт Литовкин: Состояние украинской военной машины не даёт шансов на успех «контрнаступа»

Киев, , 19:12 — REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл 20 апреля в Киев с обещаниями максимальной поддержки Киева в наступательных действиях, отметил в комментарии ИА REGNUM военный эксперт Виктор Литовкин. Он также упомянул, что незадолго до этого визита The New York Times и Newsweek (ссылаясь на утечку из Пентагона) одновременно обнародовали дату этого наступления — 30 апреля.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

19 апреля замминистра обороны Украины Анны Маляр заявила, что Киев уже преступил к реализации «элемента контрнаступления» на четырех направлениях в ДНР — в районах Артёмовска (Бахмута), Марьинки, Авдеевки и Красного Лимана. Но, отмечает Литовкин, никто в Киеве «не озвучил масштаб этих действий».

«Это контрнаступление чего? Взвода, батальона, полка, бригады?» — поинтересовался собеседник.

Термин «контрнаступ» («контрнаступление» по-украински) для украинской стороны — это, в первую очередь, стереотип, клише, которым в Киеве пользуются, чтобы выставлять Россию в роли агрессора, заметил Литовкин. Но, если не принимать во внимание пропагандистский аспект, то ясно, что на фронтальное наступление, прорыв фронта и т.п. у ВСУ не хватит сил и средств, считает эксперт.

«Вместо 250 или 300 основных танков, которые им были обещаны, на Украине сейчас есть 120-130, и то половина из них — это модификации «Леопарда 1», — подчеркнул собеседник. Базовая модель «Леопарда 1» начала выпускаться еще в конце 1950-х и по сути, «это уровень нашего Т-55». «Старые американские бронетранспортеры M113, — перечисляет Литовкин. — Авиации вообще практически нет. А наступать при отсутствии штурмовой и бомбардировочной авиации, ударных вертолетов, это бессмысленное занятие. Вся бронетехника будет тут же уничтожена. Тем более, в рамках контрнаступления ВСУ собираются форсировать Днепр, но у них для этого «целых» двадцать катеров есть».

Сейчас на линии боевого соприкосновения идут локальные бои, ведутся активные оборонительные действия на тех или иных направлениях, продолжает Литовкин. При этом, заметил он, формирования ВСУ проверяют оборону ВС РФ. Кроме того, добавил эксперт, к приезду Столтенберга, который от имени НАТО требует от Киева решительных действий — потребовалась демонстрация решимости вести эти действия. Поэтому, заметил Литовкин, мы и наблюдаем громкие заявления Минобороны Украины и некоторую активизацию на ЛБС.

Страны НАТО наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники на Украину, обещание дополнительных поставок станет главной темой встречи контактной группы по Украине в Рамштайне 21 апреля. Об этом генсек НАТО заявил 20 апреля на совместной пресс-конференции с президентом Украины.

«Визит Столтенберга на Украину — завершающий этап подготовки встречи в Рамштайне, где будут обсуждаться меры военной поддержки перед ожидающимся контрнаступлением украинской армии», — сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в комментарии ИА REGNUM предположил, что ВСУ наносят прощупывающие удары перед началом контрнаступления.